Nadal, segundo cabeza de serie en Wimbledon

Tenis

Miércoles 27| 7:22 am





El español Rafael Nadal será el segundo cabeza de serie en Wimbledon, pese a su estatus de número uno del mundo, por detrás del suizo Roger Federer, debido al sistema especial de clasificación que establece el Grand Slam inglés.



Para determinar los cabezas de serie la organización toma los puntos ATP de cada jugador, les suman el 100 % de los puntos obtenidos sobre hierba en el último año y el 75 % de los puntos conseguidos en el mejor torneo sobre el verde de los anteriores 12 meses.



Nadal llega a Londres tras hacerse con su undécimo Roland Garros y después de completar una gira de tierra batida en la que se llevó, además, los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma.



Sin haber competido aún en hierba, pero inmerso en la exhibición de Hurlingham, el balear arrancará el asalto a su tercer Wimbledon (2008 y 2010) como segundo favorito.



El galardón de máximo favorito lo tendrá Federer, campeón el año pasado y ocho veces ganador en las pistas del All England Club.



El actual ganador del Abierto de Australia perdió el número uno este lunes en favor del manacorense, pero eso no ha evitado que el sistema de preclasificación de Wimbledon le haya beneficiado.



En los últimos doce meses Federer ganó sobre hierba Wimbledon y Halle en 2017, mientras que este 2018 se llevó Stuttgart y cayó en la reciente final de Halle.



Tras Federer y Nadal aparecen en la relación de cabezas de serie el croata Marin Cilic, vigente campeón en Queen's, el alemán Alexander Zverev, eliminado a las primeras de cambio en Halle, y el argentino Juan Martín del Potro.



Novak Djokovic, tres veces ganador del torneo (2011, 2014 y 2015) se sitúa como duodécimo favorito, mientras que Andy Murray será uno de los rivales a evitar en las primeras rondas, ya que por su ránking (156) no entra dentro del grupo de 32 elegidos.



Roberto Bautista (14), Pablo Carreño (21) y Fernando Verdasco (32) son los otros españoles que parten como cabezas de serie. EFE