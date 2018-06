Bautista se retira y Coric luchará contra Federer en la final

Tenis

Sábado 23| 9:23 am





El croata Borna Coric será el rival del suizo Roger Federer en la final del torneo de Halle, al retirarse el español Roberto Bautista Agut, por problemas físicos.



Tras vencer Federer al estadounidense Denis Kudla, por 7-6 (1) y 7-5 en una hora 27 minutos, saltaron a la pista Coric y Bautista, pero el español sufrió un resbalón, y en la caída se hizo daño en la zona inguinal izquierda.



Con 3-2 a favor y 23 minutos de juego, Bautista consultó al fisioterapeuta del torneo, y ambos decidieron entrar al vestuario para una consulta más seria, pero resolvieron rápidamente, ya que no había pasado un minuto cuando Bautista regresaba a la pista, daba la mano a Coric y le decía que abandonaba ante la sorpresa del croata.



La proximidad del torneo de Wimbledon, que comienza en la capital inglesa el próximo 2 de julio, seguramente decidió a Bautista a no correr riesgos y abandonar el encuentro, después de haberse convertido en el segundo español que lograba las semifinales de este torneo, desde Carlos Moyá en 1999, en los 26 años de historia de esta competición.



Antes, Federer logró su duodécima final en Halle al imponerse a Kudla, de 25 años, que disputaba su primera semifinal de un torneo ATP. El americano había salido de la fase previa en este, y planteó batalla al de Basilea, provocándole numerosos errores no forzados. Pero al final el número uno del mundo sacó partido de su gran juego sobre hierba para llevarse el choque en algo menos de hora y media.



Federer conectó 12 saques directos, por 8 de Kudla, rompió dos veces el saque del americano y cedió una sola vez el suyo de siete oportunidades.



Lleva ya el suizo 20 victorias consecutivas sobre césped, desde la final de este torneo el año pasado contra el alemán Alexander Zverev ampliando con la de este sábado su balance en esta superficie a 172 victorias y 24 derrotas, a solo dos de igualar el récord del estadounidense Jimmy Connors (174-34). Le falta una para conseguir su primer 10 en el circuito, su décimo título en Halle, y asegurar el número uno del mundo.



Federer ya mantuvo una racha sobre hierba impresionante al ganar 65 partidos entre 2003 y 2008. De momento jugará este domingo la segunda consecutiva en esta superficie tras ganar la semana pasada en Stuttgart.



El suizo ha vencido a Coric las dos veces que se han enfrentado, la primera en 2015 en las semifinales de Dubai y la más reciente en la temporada de pista dura americana, en Indian Wells, también en semifinales, donde Coric fue capaz de ganar el único set de los dos duelos. EFE.