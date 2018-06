Nadal aún no piensa en la duodécima

Tenis

EFE

Rafael Nadal, flamante ganador de Roland Garros, el undécimo en su palmarés, abogó por disfrutar del trofeo cosechado este domingo y dijo que en un tiempo volverá a pensar en un posible duodécimo.



Nadal hizo estas declaraciones este lunes, durante un homenaje que le dedicó el Ayuntamiento de París y a preguntas de la alcaldesa, la hispano-francesa Anne Higaldo.



"Después del once viene el doce. ¿Te esperamos no, Rafa?", cuestionó Hidalgo al tenista.



"Ya veremos lo que pueda pasar el año que viene. Ahora mismo no se puede pensar tanto. Hay que estar satisfecho con lo que ha sucedido y cuando pase un tiempo ya empezaremos otra vez a pensar en lo que pueda pasar el año que viene", respondió Nadal.



Nadal agradeció el apoyo que recibió en París y consideró que ganar diez ya fue "increíble".



En un acto celebrado en el Consistorio y con la presencia de la familia del campeón español, la alcaldesa parisina entregó una placa en homenaje a la gesta del deportista. Se trata de las manos de Nadal impresas en una material que evoca la tierra batida.



La alcaldesa colgará esa placa en una instalación deportiva aún por decidir.



"Las palabras faltan para decir lo que eres como campeón de tenis; pero también eres una persona muy humana, siempre muy cerca de tu público que te aprecia por tus cualidades humanas", dijo Higaldo.



Según la alcaldesa, Nadal es "el más parisino casi de todos los españoles, porque ganar once veces en Roland Garros es fenomenal".



El número uno del mundo saludó también a once jóvenes parisinos, presentados como grandes admiradores del tenista español.