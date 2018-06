Halep: Sin el apoyo de los míos no habría regresado

Tenis

La rumana Simona Halep, flamante campeona de Roland Garros al apear a la estadounidense Sloane Stephens por 3-6, 6-4 y 6-1, recordó que sin el apoyo de sus allegados no habría regresado a competir después de haber perdido las otras tres finales de "Grand Slam" que había disputado.



"Sin ellos no podría haber vuelto después de perder tres finales de 'Grand Slam'", dijo en rueda de prensa la tenista rumana, quien había cedido en las finales de Roland Garros de 2014 y 2017 y en la del Abierto de Australia de 2018.



Ante la presencia de la extenista rumana Virginia Ruzici, campeona en 1978 de Roland Garros, y ovacionada por algunos periodistas rumanos, que le dedicaron una coreografía en la sala de prensa, la tenista de Constanza reconoció que le faltaba un gran torneo, a pesar de estar la primera del ránking desde octubre de 2017.



"Estoy muy feliz de haber ganado este 'Grand Slam', porque ser número uno sin un "Grand Slam" no es llegar al 100 %", adujo.



Asimismo, asumió que era "muy duro" que siempre le preguntasen por su flojera en las finales y le cuestionaron cuál fue el secreto de su éxito este sábado.



"Dormí muy bien, así que empecé bien el día. El año pasado (derrota en Roland Garros ante la letona Jelena Ostapenko) no había pegado ojo. Comí bien en el desayuno. Comí también un poco antes del partido. Sentí que todo estaba en su sitio, como los otros días", confesó.



Otra de las claves fue "relajar la mente y no pensar demasiado en el trofeo", porque sabía que tenía sus oportunidades, agregó.



También desveló que pensó que la final se le había ido de las manos cuando había perdido el primer set por 6-3 y en el segundo acababa de ceder el saque.



"Me dije: 'No va a pasar de nuevo'. Solo tengo que ponerme a jugar. Y entonces comencé a ganar juegos. Recordé que el año pasado me ocurrió igual. Estaba arriba un set y con el servicio favorable (ante Ostapenko) y perdí el partido. Así que me dije que tenía una oportunidad para volver al partido y ganarlo", contó.



"Me lo creí y el juego fue más fluido. Pude hacer cosas en la pista y es por eso que pude ganar", remató. EFE