Nadal y Del Potro se citan en semifinales de Roland Garros

Tenis

Jueves 7| 3:24 pm





EFE.

Tras dos partidos que tuvieron que finalizar este jueves debido a la suspensión por lluvia del miércoles, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro eliminaron a sus respectivos rivales y se citarán para las semifinales de Roland Garros



Nadal pasó un suplicio en el primer set y medio ante el argentino Diego Schwartzman. Estaba 6-4 abajo en la primera manga y 3-2 en la segunda cuando la lluvia les interrumpió por primera vez. Desde entonces, el partido cambió de cara y el número uno mundial se mostró intratable. Acabó por endosarle 6-3, 6-2 y 6-2 y despejar las dudas.



No obstante, el aguerrido tenista argentino tuvo el honor de ganar a Nadal una manga tres años después del último (Novak Djokovic, en 2015). El español cerró su racha de set victoriosos seguidos en Roland Garros en los 37, a cuatro de los de Björn Borg, un récord en el torneo.



"A veces uno también necesita en un momento dado un poco de suerte como la tuve ayer por el parón por lluvia para reflexionar, hacer un lavado de ideas, quitarte en un momento determinado los nervios y ver las cosas con un poquito más de claridad", dijo Nadal en rueda de prensa.



El tenista mallorquín, quien busca su undécimo entorchado en el torneo, siempre ha ganado la competición de arcilla en París cuando se ha clasificado a semifinales.



Enfrente tendrá a un entonado Juan Martín del Potro, sexto del mundo que ascenderá, como mínimo, al cuarto puesto cuando se difundan los nuevos ránking la próxima semana.



Del Potro tumbó al croata Marin Cilic, cuarto del mundo, por 7-6 (5), 5-7, 6-3 y 7-5. El ganador del Abierto de Australia de 2009 regresa a unas semifinales de Roland Garros nueve años después de su primera y única, en la que cedió ante Roger Federer en cinco sets.



"Contra Rafa no tengo nada que perder, hacer un buen partido contra él me va a dejar una linda sensación de este buen torneo", apostó el jugador de Tandil.



Antes de la semifinales entre el Nadal y Del Potro buscarán también mañana, viernes, una plaza en la final el austríaco Dominic Thiem, especialista en tierra batida y octavo del mundo, y el italiano Marco Cecchinato, 72º del mundo que sorprendió al mundo por su vitoria ante el exnúmero uno del Novak Djokovic.