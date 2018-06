Muguruza: "El número uno ya no me obsesiona"

Tenis

EFE



La española Garbiñe Muguruza, que se jugará ser la número uno del circuito mañana en la semifinal de Roland Garros contra la rumana Simona Halep, aseguró hoy que alcanzar el liderato de la clasificación mundial es algo que ya no le obsesiona.



Tras vencer a la rusa Maria Sharapova en poco más de una hora (6-2, 6-1), Muguruza compareció relajada ante los periodistas, que fueron quienes le informaron de que la vencedora de su siguiente partido será la número uno a partir de la semana que viene.



"Ni lo sabía. El año pasado sí me lo tomaba más en serio y quizá no debía de haberlo hecho tanto. Ya lo he sido (número uno), así que si pasa, genial, y si no, a la semana siguiente habrá otra oportunidad", subrayó la hispano-venezolana.



Insistió en que su mentalidad va ahora más enfocada a cada partido que debe jugar, que se le presenta cada vez como "una nueva oportunidad", y que son precisamente las victorias las que la llevarán a la cabeza del circuito.



Para Muguruza, su choque de semifinales será un "muy buen partido", porque la rumana Halep "es ahora mismo quizá la mejor jugadora, así que estoy emocionada por jugar contra ella".



Declaró que también ha cambiado su manera de afrontar los torneos largos del Grand Slam, ya que ahora se divierte más a lo largo de la competición y ha aprendido mejor a encontrar sus momentos de relajación y desconexión.



Se mostró muy satisfecha con su partido ante Sharapova, a la que borró de la pista, y atribuyó su éxito a que peleó por ganar "cada punto sin mirar el marcado".



"Ser agresiva es parte de mi juego y cuando juegas con alguien que también lo es (como Sharapova), se trata de ver quién toma el mando de los puntos y mueve a la otra, y así fue el partido hoy", agregó.



Para Muguruza, la tierra batida le permite cometer menores errores no forzados y ser más táctica en su juego sin perder la agresividad, pero pese a todo, no se siente favorita ante Halep, que "este año está teniendo mejores resultados, es muy sólida y le gusta mucha la tierra".