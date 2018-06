Djokovic, desolado por la derrota: No sé si jugaré la temporada de hierba

Tenis

Martes 5| 4:04 pm





El serbio Novak Djokovic se mostró desolado por su derrota en los cuartos de final de Roland Garros ante el italiano Marco Cecchinato, número 72 del mundo, y dijo que no sabe si jugará la temporada de hierba.

"No sé lo que voy a hacer (participación en el circuito de hierba). Acabo de salir de la cancha. Lo siento, pero no puedo dar una respuesta", dijo el tenista serbio, quien perdió ante Cecchinato por 6-3, 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (11) en tres horas y 26 minutos.

El exnúmero uno del mundo habló a los periodistas instantes después de acabar el encuentro -normalmente suelen hacerlo al menos un cuarto de hora más tarde- y lo hizo por sorpresa en la sala 2 de las conferencias de prensa y no en la principal.

Cabizbajo y con la mirada perdida en las uñas de las manos, se sentó antes que la mayoría de los reporteros -que se apiñaron en la sala- y no empleó más de 30 segundos en cada respuesta, muchas de ellas despachadas con un "no" o un "no sé".

Aseveró que "no" es la derrota más dura de su carrera y felicitó por la victoria a su rival, al que dio un abrazo al término del encuentro.

"Nunca es difícil para mí felicitar a un rival con el que pasé un gran momento en la cancha. Marco mereció ganar el partido. Le conozco bien y es un buen tipo. Es lo que debería hacer todo el mundo (saludar al contrincante)", concluyó./ EFE