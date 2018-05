Puig no jugará en Roland Garros este año

Tenis

Miércoles 23| 6:13 pm





Esta será la primera vez que no pueda acudir al certamen francés desde 2010.



A través de su cuenta oficial en Twitter, Puig señaló que ha estado trabajando "duramente" con su equipo para poder recuperarse de la lesión de cadera.



"Entiendo que las lesiones son una parte del juego y aunque no son divertidas, te enseñan mucho de ti mismo y de tu cuerpo", agregó la boricua.



A su vez, agradeció a todo el mundo "por sus amables palabras de apoyo" y anunció que está trabajando con dureza "para poder regresar a la temporada de tenis sobre hierba".



"No puedo esperar a volver y competir otra vez pronto", finalizó.



Puig es la número 62 en la clasificación WTA. EFE