Halep: "Svitolina mereció ganar, no cabe duda"

Tenis

La rumana Simona Halep, que perdió este domingo por 6-0 y 6-4 en la final del torneo de tenis de Roma contra la ucraniana Elina Svitolina, consideró al acabar el partido que su rival "mereció ganar".

"(Yo) estaba demasiado rígida, no podía disputar los puntos y fallé mucho. Ella estuvo sólida, siempre lo es cuando me enfrento a ella. Ha sido un buen partido para ella y mereció ganar, no cabe duda", dijo Halep en rueda de prensa.

La jugadora rumana disputó este domingo su segunda final consecutiva en Roma y volvió a caer contra la misma rival que le negó el título el año pasado, una Svitolina que ganó su tercer torneo de la temporada (Dubai y Brisbane).

Halep reconoció que le costaba moverse en el campo y que cometió muchos errores y explicó que la intensa semifinal jugada el sábado contra la rusa María Sharapova, durada casi dos horas y media, influyó en su prestación.

"En el partido de ayer, como siempre cuando juego contra Sharapova, la pelota llegaba muy plana y tenía que agacharme mucho y mi espalda me dolía un poco. Pero no fue una lesión (que me impidió competir al máximo), hoy simplemente no estaba fresca lo suficiente pare empezar mejor el partido", aseveró./ EFE