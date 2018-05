Svitolina siente "orgullo" por alcanzar la final, pero no se conforma

Tenis

Sábado 19| 9:34 am





EFE

La ucraniana Elina Svitolina, que buscará el domingo revalidar su título de 2017 en el torneo de tenis de Roma, aseguró este sábado que está "orgullosa" de sí misma por volver a la final en el Foro Itálico, pero subrayó que estará satisfecha al máximo solo en caso de victoria.



Svitolina, número 4 del ránking mundial, triunfó por 6-4 y 6-3 contra la estonia Anett Kontaveit, y se medirá en la final con la ganadora del partido entre la rumana Simona Halep, primera favorita, y la rusa María Sharapova, tres veces campeona en la tierra batida romana.



"Jugaré la final mañana y ganarla sería especial. Estoy orgullosa por haber alcanzado la final, ha sido muy duro desde el comienzo. Ahora es importante estar calma. Todavía no estoy satisfecha al cien por cien, porque tengo que jugar mañana", explicó al acabar el partido.



La jugadora de Odesa consideró además que este año es una tenista más completa con respecto al nivel que tenía el año pasado.



"He mejorado un poco en todo. Golpeo mejor, soy mejor mentalmente y saco mejor. Soy una jugadora más completa. Pero todavía tengo muchísimas cosas que mejorar", afirmó, alegando que su prestación de este sábado ha sido de alto nivel.



"Creo que mi prestación fue realmente buena. Estoy satisfecha por cómo he gestionado los momentos de presión. Lo he hecho toda esta semana, contra grandes jugadoras", dijo.