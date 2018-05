Djokovic: "Soy distinto con respecto a cuando ganaba a Nadal en tierra"

Tenis

Viernes 18| 5:57 pm





El triunfo (por 2-6, 6-1 y 6-3) conseguido este viernes contra el japonés Kei Nishikori permitió a Djokovic volver a una semifinal casi diez meses después de la última vez, que se remontaba al torneo de Eastburn 2017.



"Significa mucho para mí volver a jugar una semifinal. La última vez era quizás antes de Wimbledon, en un torneo pequeño. Es lo que estaba esperando. Obviamente no quiero parar y mañana contra Rafa será un nuevo desafío en tierra", afirmó "Nole" al acabar el partido.



"Ganar a Rafa es realmente difícil en esta superficie (tierra), pero lo he hecho otras veces. Obviamente soy distinto con respecto a cuando ganaba a Nadal en tierra, pero tengo confianza en mí mismo, saltaré al campo para ganar", agregó.



El serbio consideró además que los partidos que ha disputado esta semana en Roma, contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov, el georgiano Nikoloz Basilashvili y el español Albert Ramos han sido positivos.



También se alegró por el hecho de que, después de casi un año, ha conseguido ganar un partido en el set decisivo.



"Es fantástico, esta victoria significa mucho para mí, sobre todo mentalmente. He ganado un set final después de perder muchos partidos en tierra en el último parcial. Esto me da confianza", subrayó. EFE