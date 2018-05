Rafael Nadal buscará reconquistar Roma cinco años después

Tenis

Sábado 12| 9:21 am





EFE.

El español Rafael Nadal buscará en el Masters 1.000 de Roma, que se disputará del 13 al 20 de mayo, reconquistar un título del torneo del Foro Itálico que levantó siete veces en su carrera y que, sin embargo, no consigue desde 2013.



Tras caer en los cuartos de final del Masters de Madrid contra el austríaco Dominic Thiem, Nadal llega a Roma como primer cabeza de serie de un torneo que marcó páginas inolvidables de su carrera y que le vio coronarse por primera vez hace 13 años, en 2005.



A ese triunfo, obtenido tras una épica batalla de más de cinco horas contra el argentino Guillermo Coria, Nadal sumó otras seis victorias en la tierra batida romana (2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013), unos éxitos que el mallorquín quiere volver a saborear en esta edición.



Pese a las ausencias ilustres del suizo Roger Federer, el británico Andy Murray, ganador en 2016, o el canadiense Milos Raonic, el Masters de Italia contará con un cuadro de significativo nivel, con nueve de los primeros jugadores del planeta en la pelea.



Todos lucharán para destronar al vigente campeón, el alemán Alexander Zverev, que el año pasado derrotó al serbio Novak Djokovic en la final para hacerse, a los 20 años, con el primer título Masters 1.000 de su carrera.



El cuadro del torneo, que fue sorteado el viernes en el campo Pietrangeli del Foro Itálico, deparó un camino muy exigente para Nadal, que comparte lado con Thiem, el búlgaro Grigor Dimitrov, el estadounidense John Isner o el serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón en Roma.



El debut del balear será contra el ganador del duelo entre su compatriota Fernando Verdasco y el bosnio Damir Dzumhur mientras que podría haber revancha contra Thiem en unos hipotéticos cuartos de final, la misma ronda en la que el austríaco le ganó en Madrid.



La tierra batida romana registrará además la vuelta a las pistas del español David Ferrer, que fue recientemente padre y que debutará contra el estadounidense Jack Sock, y del suizo Stanislas Wawrinka, que no jugaba desde el pasado octubre tras una operación de rodilla.



Entre los demás enfrentamientos de primera ronda, destaca el duelo entre el español Feliciano López y el japonés Kei Nishikori, finalista en Montecarlo, y el partido del también español Pablo Carreño ante el estadounidense Jack Sock.



En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, número 1 del mundo, la danesa Karoline Wozniacki o la española Garbiñe Muguruza buscarán suceder a la ucraniana Elina Svitolina, vigente campeona del torneo del Foro Itálico.



Muguruza, número 3 del ránking, comparte lado del cuadro con su compatriota Carla Suárez y con la propia Halep, que cayó en los cuartos de final de Madrid contra al checa Karolina Pliskova.



Garbiñe debutará en el Foro contra la ganadora del duelo entre la australiana Daria Gavrilova y la estadounidense Catherine Bellis y podría verse las caras con Halep en una hipotética semifinal, la ronda a la que llegó en la precedente edición, antes de retirarse por lesión.



El torneo romano contará además con la participación de la letona Jelena Ostapenko, quinta favorita, y con la veterana estadounidense Venus Williams, de 37 años, campeona en al arcilla del Foro en 1999, hace 19 años.



Sin embargo, no estará Serena Williams, hermana de Venus, que anunció su baja a última hora para "continuar trabajando y llegar preparada al cien por cien a la competición" después de su reciente maternidad.