Carla Suárez: "Cansa llegar a cuartos y decir que la semana ha sido buena"

Tenis

Jueves 10| 9:09 am





La española Carla Suárez, que cayó ante la francesa Caroline Garcia en el Mutua Madrid Open, dijo estar "cansada de llegar a cuartos" de los torneos y "decir que la semana ha sido buena".

Carla llegó a cuartos tras eliminar con dos remontadas a la rusa Elina Svitolina y a la estadounidense Bernarda Pera pero frente a Caroline García dijo adiós al torneo madrileño, con la que perdió 6-2 y 6-3 en 77 minutos.

"Ha habido un poco de cansancio, pero cuando te enfrentas a jugadoras así debes dar un poco más de todo. Hoy no ha sido el día, no he estado a la altura y estas jugadoras que son las mejores del mundo no te dan oportunidades. Había que dar una marcha más y no he podido", dijo Carla Suárez.

La española se mostró resignada con su derrota y, aunque valoró de manera positiva su participación en Madrid, lamentó no llegar más lejos.

"Ganar partidos y llegar a cuartos siempre es más o menos bueno, pero también estoy cansada de llegar a cuartos y decir que la semana ha sido buena. El hecho de jugar los partidos que he jugado aquí es positivo. Ahora hay que intentar seguir esta línea y hacerlo bien en Roma", confesó.

Carla Suárez jugó en la pista central de la Caja Mágica, algo que no influyó en su juego pese a sus preferencias por otras pistas.

"Estoy acostumbrada a jugar en todas las pistas. A lo mejor en una pista más pequeña igual lo nota más, pero al final las dimensiones son las mismas y no hubiera cambiado mucho, creo", concluyó./ EFE