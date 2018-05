Nadal abre la puerta a su sexto título en Madrid

Tenis

Rafael Nadal y Novak Djokovic vivieron sensaciones opuestas en el Mutua Madrid Open. Y mientras el español abrió su camino hacia el sexto título en la Caja Mágica al derrotar al francés Gael Monfils, el serbio se despidió contra el británico Kyle Edmund, minimizando su derrota con una frase recurrente: "No es el fin del mundo".



Monfils terminó haciendo una reverencia a Nadal tras ceder por 6-3 y 6-1 en 73 minutos de pleno dominio del español, fresco en su debut en Madrid este año después de haber ganado por undécima vez, tanto Montecarlo como el Conde de Godó.



El francés no llegó a este duelo en su mejor momento, tras reconocer antes que su tendón de Aquiles estaba algo tocado, pero eso si, se divirtió, hizo que el público lo pasara bien, y dejó para la grada tres virtuosas dejadas a las que Nadal no llegó. Luego acabó sonriente, a pesar del duro varapalo.



Lleva ya Nadal 20 partidos consecutivos ganados en tierra batida, desde que perdió en cuartos de Roma el año pasado contra el austríaco Dominic Thiem, y 48 sets en tierra esta temporada en su bolsillo, sin perder un parcial, a uno solo de igualar los 49 que John McEnroe marcó, pero sobre moqueta, en 1984, incluyendo los 10 cuando el americano ganó el título en el pabellón del Real Madrid.



Nadal se medirá por un puesto en los cuartos de final con el argentino Diego Schwartzman, que derrotó al actual codirector del torneo, el español Feliciano López, por 7-5, 2-6 y 6-2, en la despedida final de 'Feli' del cuadro individual de este torneo después de haber competido en las 17 ediciones del mismo.