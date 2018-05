Djokovic: "No podía haber soñado un comienzo mejor"

Tenis

Lunes 7| 4:13 pm





"Estoy contento. Quería ganar confianza y estoy satisfecho de haber pasado la primera ronda ante uno de los mejores restadores del mundo", apuntó el exnúmero uno del mundo.



"Kei (Nishikori) es un jugador con muchas cualidades. Ninguno hemos tenido partidos de este tipo, de este nivel, en el último año. Esperaba este tipo de partidos y ganar este tipo de partidos, en un escenario perfecto donde siempre he tenido un buen rendimiento. No podía haber soñado un comienzo mejor", dijo Djokovic, ganador en dos ocasiones del torneo madrileño.



"Nishikori es uno de los jugadores que mejor resta. He tenido fallos pero me acuerdo más de los aciertos y de cuando he sacado bien. Ese remate al lado de la red que he fallado ha sido uno de los errores más grandes que he tenido. Con el saque he salido de bastantes problemas. Es lo que buscas en pistas como la de hoy", analizó el serbio, que no contempla la posibilidad de volver a contar con el alemán Boris Becker en su equipo.



"No pienso en Becker. Boris y yo nos hemos separado y simplemente tenemos caminos distintos y eso es todo. estoy contento con el equipo que tengo a Mmarian Vajda y Gebbard Gritsch de vuelta en el palco de equipo y en mi vida y si hay alguien que me conoce bien son estas dos personas. Creo que nos va a llevar un tiempo que mi juego vuelva a ser lo que queríamos pero vamos en el buen camino. Estoy buscando ese ritmo. Puedo entrenar mucho pero la medida auténtica es en partidos como esta. Espero que este sea un buen comienzo", agregó Djokovic.



El jugador serbio, dominador del tenis mundial tiempo atrás, apela a la confianza. "La confianza es lo que necesito. Este tipo de victorias te dan esa confianza y no tengo unas expectativas muy altas aquí. Intento ir paso a paso y día a día. Eso es lo que es una prioridad para mí. Voy a intentar llegar lo más alto posible aquí. Roland Garros es uno de los más grandes en tierra y no hay que hablar de él porque estamos aquí y este es uno de los mejores en tierra también".



Su regreso a los primeros puestos del circuito es un camino que Djokovic está dispuesto a afrontar. "Es un proceso. Algo que tengo que aceptar. En general estoy mucho mejor con lo que ocurre dentro de la pista y físicamente, dentro de mi cuerpo, en relación a hace dos meses. Estuve seis de baja por el codo. No es un sentimiento que quiera repetir. He cambiado mi actitud".



"Estuve en Australia, me tuve que operar y todo tiene consecuencias en el cuerpo y todo tiene un proceso. Lo he tenido que superar. He vivido nuevas experiencias y entender el proceso. Cuando doy un paso atrás no me arrepiento de nada. Es la vida. Y estoy agradecido por lo que me ha ocurrido. Hay cosas peores en la vida", reconoció el tenista de Belgrado, duodécimo en el ránking ATP.



Djokovic se amolda a su nueva situación. "Hay cosas que cambian cuando no eres de los primeros cabezas de serie y son situaciones a las que no estaba acostumbrado. Durante una década no bajé de los diez primeros del ránking. Ahora es otra situación y trato de sacar el lado positivo. La vida está ahí para ponernos a prueba. Aprendes y sacas lecciones para ser mejor. La mente a veces te juega malas pasadas. La verdad es que es un proceso maravilloso", concluyó. EFE