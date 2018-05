Tenista colombiano suspendido por tres años

Tenis

Miércoles 2| 2:28 pm





EFE



El colombiano Barlaham Zuluaga Gaviria, de 22 años, fue suspendido tres años y multado con 5.000 dólares por no cooperar con la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) en una investigación por corrupción, informó la Federación Internacional de Tenis (ITF).



Gaviria fue reclamado por este organismo en medio de una investigación por corrupción. El jugador colombiano no acudió a la citación tras argumentar motivos de enfermedad y tampoco proporcionó a los investigadores su teléfono móvil, que le había sido requerido.



Posteriormente, presentó otro celular sin los datos solicitados inicialmente.



Zuluaga Gaviria fue acusado en virtud de la Sección F.2.b del Programa Anticorrupción de Tenis (TACP) que exige que "todas las personas involucradas cooperen con las investigaciones de la TIU sobre posibles violaciones de la integridad".



"Todas las personas cubiertas deben cooperar plenamente con las investigaciones realizadas por la TIU, incluida la presentación de pruebas en las audiencias, si así lo solicita. Ninguna persona manipulará o destruirá ninguna evidencia u otra información relacionada con una ofensa de corrupción", explica el comunicado de la Unidad de Integridad del Tenis.



La suspensión de tres años se aplica con efecto inmediato y significa que no se le permite competir ni asistir a ningún torneo o evento organizado o sancionado por los cuerpos directivos del deporte.



Zuluaga Gaviria está situado en el puesto 1.957 del ránking. Su mejor puesto individual lo tuvo en septiembre de 2013, cuando alcanzó el número 1.491.