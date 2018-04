Carreño: "Es un momento difícil perder en casa"

Tenis

Sábado 28| 11:24 am





EFE.

Después de caer ante el griego Stefanos Tsitsipas (7-5 y 6-3) y quedar apeado de la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el español Pablo Carreño admitió que es "un momento difícil" perder en el torneo de su club, si bien se mostró satisfecho con su nivel en la última semana.



"Es un momento difícil perder en casa, pero finalmente la semana ha sido muy buena para mí después de volver de la lesión", explicó tras la semifinal disputada en la pista central del RCT Barcelona.



Sobre la derrota ante el Tsitsipas, jugador revelación del Godó, el tenista asturiano elogió el juego de su rival y destacó su buen inicio.



"Él ha jugado muy bien y ha empezado muy fuerte. Me ha sorprendido un poco, he cometido algún error en momentos clave. Ha demostrado estar a un nivel muy alto y no le ha temblado el pulso en ningún momento", afirmó.



Tras Barcelona, Carreño ya piensa en el abierto de Estoril, donde intentará revalidar el título que conquistó el año pasado. "Intentaré recuperarme lo antes posible mentalmente ya que no queda otra que seguir adelante", concluyó.