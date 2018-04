Goffin: "No tengo nada que perder ante Nadal"

Tenis

Viernes 27| 7:53 pm





El tenista belga remontó su partido ante el español Roberto Bautista (6-7, 6-2 y 6-2) y jugará ante un rival al que nunca ha conseguido ganar en tierra batida, aunque sí en la pista dura del último Masters de Londres.



"Es otro partido ante Rafa. No tengo nada que perder, es el mayor desafío que uno puede tener en tierra, por lo que veremos si puedo luchar como en los tres primeros partidos del torneo. A ver si puedo jugar mi mejor tenis", valoró.



Del tenista español dijo que está en un gran momento, especialmente "mentalmente", y destacó que está siendo "muy agresivo y se está defendiendo muy bien".



En los tres partidos que ha disputado en el Godó, Goffin ha ganado a tres sets -en todos ellos perdió el primer parcial- algo que confía en que no le pasé factura mañana.



"He jugado muchos minutos en la pista, pero no importa, porque he ganado una buena batalla y estoy muy contento por la manera como he luchado hasta el final. Han sido tres buenas victorias y me da igual porque me siento bien físicamente", afirmó. EFE