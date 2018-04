Tsitsipas: "Me da igual mi próximo rival; puedo hacerlo bien ante cualquiera"

Tenis

El griego Stefanos Tsitsipas, que hoy se clasificó para las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó tras derrotar al austríaco Dominic Thiem (6-3 y 6-2), aseguró encontrarse "con mucha confianza" en el abierto de la capital catalana y que, por eso, no le preocupa lo mas mínimo cual será su rival en semifinales.



"Me da igual cual será mi próximo rival; puede hacerlo bien ante cualquiera", dijo tras fulminar al tercer cabeza de serie del Godó y séptimo jugador del ránking mundial y antes de conocer que sería el español Pablo Carreño quien le espera en la penúltima ronda.



Tsitsipas, quien a sus 19 años es una de las jóvenes promesas del circuito profesional, reconoció haberse sorprendido con la facilidad que deshizo este viernes de Thiem, que solo aguantó en pista una hora y veinte minutos.



"Esperaba un partido igualado, pero cuando acabó y vi el resultado en el marcador realmente me quedé sorprendido. La verdad es que hoy me ha salido todo", apuntó el tenista heleno, quien cree que el austríaco insistió demasiado en atacarle el revés "y equivocó la táctica".



Tsitsipas admitió, en cualquier caso, que sería "un sueño" disputar la final del Godó ante el número uno mundial, el español Rafael Nadal, que ya ha ganado diez veces en Barcelona: "Sería apasionante poder enfrentarme a Rafa, uno de los mejores días de mi vida".



El tenista ateniense está en el puesto 63 de la ATP, aunque se ha marcado como objetivo en este 2018, "acabar entre los 50 primeros y alcanzar al menos alguna tercera ronda en un Grand Slam".



Su 1,91 metros del altura y su melena rubia recuerda a otro joven talento del circuito que ya está entre los diez primeros, el alemán Alexander Zverev.



"Mucha gente me confunde con Alex, pero yo quiero mantener mi propia identidad", indicó Tsitsipas, quien se define como un jugador "con una buena derecha y un buen saque", cuya superficie favorita es la hierba, "aunque de momento mis mejores resultado los he conseguido en tierra".