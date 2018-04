Caroline García elimina Sharapova en la primera ronda

Tenis

Martes 24| 7:36 pm





Sharapova, que no jugaba desde el pasado mes de marzo en Indian Wells, no pudo prolongar su buen inicio, ni frenar la reacción de la jugadora gala. Garcia, séptima jugadora del mundo, resistió en el segundo parcial, resuelto en el desempate, y selló su remontada en el tercero.



La tenista siberiana, otrora número uno del mundo, campeona del torneo germano en el 2012, 2013 y 2014, no superó en esta ocasión el primer tramo del cuadro.



Mientras, Caroline Garcia se enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk, que superó a la germana Antonia Lottner por 6-4 y 6-1.



Cumplió también con su condición de favorita la checa Karolina Pliskova, quinta, que batió por un doble 6-2 a la holandesa Kiki Bertens (6-2 y 6-2). Tendrá como rival a la vencedora del duelo entre la española Carla Suárez y la rusa Veronika Kudermetova.



Además, la checa Marketa Vondrousova venció a la alemana Julia Goerges (6-2 y 6-2) y será la rival de la ucraniana Elina Svitolina, tercera cabeza de serie



La sesión quedó completada con el triunfo de la alemana Laura Siegemund ante la checa Barbora Strycova por 6-4 y 6-3. La jugadora local se medirá en segunda ronda contra la vencedora del encuentro entre las estadounidenses Coco Vandeweghe y Sloatne Stephens, séptima favorita.

EFE