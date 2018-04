Kyrgios anuncia que no estará en Madrid

Tenis

Sábado 21| 12:38 pm





EFE



El australiano Nick Kyrgios ha anunciado este sábado que no disputará los torneos de Estoril y el Masters 1.000 de Madrid porque aún no está recuperado de una lesión en un codo.



"He estado luchando contra una lesión en el codo desde la primera ronda de la Copa Davis contra Alemania en Brisbane a principios de febrero. Seguiré los consejos de mi fisioterapeuta y de mis médicos e me inyectarán cortisona directamente en el codo", escribe Kurgios en su espacio en Twitter.



"Eso significa que no podré jugar en Estoril y Madrid", añade el australiano.



Justo después del Abierto de Australia, en el que Kyrgios alcanzó los octavos de final, Australia perdió por 3-1 ante Alemania en la Copa Davis.



Desde entonces, el número 25 del mundo no pudo jugar en Indian Wells por su maltrecho codo, y luego cayó en los octavos de final de Miami ante el alemán Alxander Zverev, y la semana pasada en los cuartos de final de Houston ante el croata Ivo Karlovic.