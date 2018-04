España, con Garbiñe Muguruza al frente, es favorita ante Paraguay en Murcia

Tenis

EFE

El equipo español femenino de tenis disputará este fin de semana en Murcia y ante Paraguay la eliminatoria por la permanencia en el grupo II mundial de la Copa Federación, en la que, con el liderazgo de Garbiñe Muguruza, número 3 del ranking WTA, parte como claro favorito.



La serie arrancará mañana sábado a la una de la tarde con los dos primeros duelos individuales -Carla Suárez frente a Verónica Cepede, primero; y Muguruza contra Montserrat González a continuación- y proseguirá el domingo, jornada que comenzará a las doce del mediodía con el tercer encuentro de este enfrentamiento.



En el caso de que la victoria siga en el aire, se disputaría a continuación el cuarto choque de individuales y en caso contrario ya se celebraría el de dobles pero a modo de exhibición.



El Centro de Tenis de La Manga Club, ubicado en la diputación cartagenera de Los Belones, acoge esta semana a españolas y paraguayas, que se verán las caras por primera vez en la historia.



España, que será local en la Copa Federación por segunda vez en los últimos cuatro años, llegará a esta cita tras perder en la primera ronda ante Italia el pasado mes de febrero en Chieti, donde las transalpinas se impusieron por 3-2.



Anabel Medina, su capitana, cuenta, además de con Muguruza, con la grancanaria Carla Suárez, como jugadora número 2, y con la murciana María José Martínez y la barcelonesa Georgina García, sustituta de la lesionada Lara Arruabarrena.



Medina ha apelado a jugar "de manera muy profesional" para evitar sorpresas y reclama a sus chicas "atención y estar a tope en cada punto" en un escenario cuyas gradas están a rebotar, con 1.480 espectadores que agotaron las entradas hace días.



"No hay nada hecho. Contamos con un equipo que tiene un potencial como para ganar el título en el futuro, un bloque con mucha experiencia, lo cual es un punto a favor", ha apuntado la valenciana, quien ha pedido "todo el respeto" al equipo de Paraguay, "que viene jugando muy bien y cuenta con jugadoras de buen nivel".



Mientras, el cuadro paraguayo se presenta como campeona del grupo de la zona americana tras imponerse en la final a Brasil por (2-0) y su primera jugadora es Verónica Cepede, número 86 del mundo.



Junto a ella estará Monserrat González, en los individuales; más Camila Giangreco y Lara Escauriza.



Su capitán, Ramón Delgado, espera que el equipo guaraní juegue "sin presión" y que haga "dura" la eliminatoria.



"No tenemos nada que perder, aunque trataremos de que sea una eliminatoria dura para España y que sienta la presión de tener que ganarnos", ha comentado el ex tenista profesional y que llegó a ser el 52 jugador del mundo en 1999.



"Llegamos bastante bien a esta eliminatoria en la que España es claramente favorita pues cuenta con la jugadora número 3 del mundo, que es Garbiñe Muguruza, y con Carla Suárez, quien también tiene mucho potencial y experiencia. Además ellas tienen la localía, aunque los partidos hay que jugarlos y lo haremos al 100% sabiendo que nuestras jugadoras también tienen su experiencia y espero que salten a la pista a jugar sueltas", ha señalado igualmente.