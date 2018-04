EFE

La belga Elise Mertens, segunda favorita, ganó este domingo el tercer título de su carrera al vencer en la final del torneo de Lugano, del circuito WTA y dotado con 250.000 dólares en premios, a la bielorrusa Aryna Sabalenka, por 7-5 y 6-2.

Mertens, 20 del mundo, se impuso en una hora y 24 minutos.

.@Elise_Mertens is your @WTASamsungOpen champion!



Downs Sabalenka, 7-5, 6-2 for second WTA title of 2018! pic.twitter.com/b2CUYRWKAt