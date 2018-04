Vajda y Djokovic estarán juntos en el Masters de Monte Carlo

Tenis

El entrenador eslovaco Marian Vajda acompañará al tenista serbio Novak Djokovic, ex número uno, la próxima semana en el Masters de Monte Carlo, después de entrenar juntos en Marbella, informó hoy el diario Novosti en su web.



La fuente indica que Vajda, que fue entrenador de Djokovic durante gran parte de su carrera, aceptó ayudar al tenista, que se ha quedado sin su equipo técnico, aunque no hay de momento un nuevo acuerdo de cooperación.



Las negociaciones sobre su eventual retorno al frente del equipo técnico se llevarán a cabo después del torneo, que comienza el 15 de abril, según Novosti.



El portal señala que Djokovic, que ahora ocupa el decimotercer puesto en la ATP, necesita a alguien que lo motive y que conozca al detalle su forma de jugar.



Vajda y Djokovic pusieron fin a su larga cooperación en mayo de 2017, después de trabajar juntos durante once años, durante los que lograron grandes resultados.



Djokovic se prepara en Marbella para la temporada en tierra batida después de quedarse sin equipo técnico, ya que el pasado día 4 rompió con el entrenador checo Radek Stepanek, tras separarse también del estadounidense Andre Agassi.



El tenista fue sometido a una intervención médica por una lesión del codo derecho que arrastraba hacía tiempo y que le obligó a estar más de seis meses parado antes de regresar al terreno a comienzos de año.



No obstante, no ha logrado hasta ahora recuperar la forma y su juego, por lo que está lejos de la racha victoriosa que de 2014 a 2016 le situó al frente de la ATP.