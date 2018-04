Uruguay cierra serie ante Venezuela y piensa en el ascenso al Grupo I

Tenis

Los uruguayos, con Pablo Cuevas a la cabeza, vencieron 4-1 en la serie y se clasificaron a la final del grupo, ante un rival que fue más difícil de lo esperado.



La competición comenzó el sábado sobre el polvo de arcilla del Carrasco Lawn Tennis de Montevideo con el partido entre Cuevas y David Souto, en el que el uruguayo venció 7-5 y 6-4 en casi dos horas de juego.



Más tarde fue la hora de su hermano, Martín, que debió medirse ante Enrique Rodríguez, el mejor de Venezuela.



La dificultad de la serie, pese al favoritismo de Uruguay, quedó demostrada en ese partido, ya que Rodríguez derrotó a Cuevas, 284 de la Asociación de Tenistas Profesionales, 4-6, 6-4 y 6-1.



Con ese resultado, el marcador se puso 1-1 y dejó poco margen para los Cuevas, que al día siguiente debían enfrentarse en dobles a Rodríguez y Souto.



Tras un primer set complicado, en el que Uruguay llegó a estar en desventaja, los Cuevas sellaron este domingo el 2-1 de la serie con una victoria 6-3 y 6-2.



La victoria le dio la confianza necesaria a Pablo Cuevas, que saltó a la cancha apenas unos minutos después para enfrentar a Rodríguez, en el partido previsto entre los mejores de cada equipo.



Ante el venezolano, el mejor tenista uruguayo de los últimos tiempos sacó a relucir todo su potencial y selló en poco más de una hora una victoria 6-2 y 6-1.



Más tarde, cuando ya había consagrado vencedor a Uruguay, Cuevas reconoció a la prensa que la semana anterior no había podido completar ni un set de entrenamiento.



"No lo había querido decir antes para que ningún venezolano escuchara y agarrara confianza, pero no había podido jugar ni un set de entrenamiento la última semana", admitió Pablo Cuevas.



Para terminar la serie y abrochar un contundente 4-1, el juvenil de 15 años Francisco Llanes venció 5-7, 6-3 y 13-11 en el último partido del domingo al venezolano Brandon Pérez, en el debut de ambos en la Copa Davis.



Uruguay ya piensa en septiembre y en el ganador de la serie entre México y Perú, con el que se deberá enfrentar para definir el ascenso al tan ansiado Grupo I, que actualmente integran países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. EFE