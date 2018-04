Zverev pasa por encima de Ferrer

Tenis

Viernes 6| 8:52 am





EFE



El número uno alemán Alexander Zverev dio el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis a su país al superar con mucha autoridad al español David Ferrer por 6-4, 6-2 y 6-2, tras 1 hora y 55 minutos de juego.



El gigante germano impuso su tenis agresivo y de calidad ante un Ferrer que se vio superado una y otra vez y fue incapaz de encontrar la fórmula para contrarrestar el juego de Zverev, quien se ha convertido en el primer jugador que derrota al tenista español en tierra batida en un partido de Copa Davis, tras 16 victorias consecutivas.



A pesar del continuo ánimo que recibió desde la abarrotada grada de la plaza de toros de Valencia, el veterano jugador español no tuvo consistencia en su juego y se mostró muy frágil al servicio, ya que solo ganó tres juegos con su saque en todo el partido.



Enfrente, Zverev demostró su ránking como cuatro del mundo y desplegó un juego por momentos brillante, ante el que apenas pudo presentar oposición el jugador local.



Ferrer arrancó el partido algo tenso, lo que aprovechó Zverev para apuntarse los primeros cinco puntos y un 'break' en blanco. El sexto punto deparó un intenso peloteo que cayó de lado del español, que atemperó nervios, encontró ritmo y le devolvió la rotura y a continuación consiguió ponerse por primera y única vez por delante en el partido.



Sin embargo, el jugador alemán no permitió a Ferrer imponer el ritmo de juego. Con tiros largos y continuos cambios de direcciones, provocó que el de Jávea fuera casi siempre a remolque. Un nuevo 'break' en el quinto juego dio al alemán la ventaja suficiente para, apoyado en su potente servicio, adjudicarse el primer set.



En el arranque de la segunda manga, Zverev disipó a las primeras de cambio cualquier atisbo de reacción del español con un 3-0 de salida. Ferrer tiró mano de su espíritu guerrero para mantener sus opciones, pero su irregularidad provocó que ambos tenistas intercambiaran roturas de servicio durante cinco juegos consecutivos, una dinámica que favoreció al jugador germano.



Ferrer no encontraba apoyo en su servicio ni regularidad en su juego frente a un Zverev cada vez más inspirado. Fruto de su impotencia, el de Jávea golpeaba con su raqueta en el suelo en el quinto juego, cuando tras haber reducido con un'break' su desventaja a 2-4, encadenaba dos dobles faltas y un mal tiro que ponían el set en ventaja para Alemania.



El jugador español, acompañado de su capitán Sergi Bruguera aprovechó el cambio de set para marcharse al vestuario, pero el pequeño receso no varió para nada la dinámica del partido. De hecho, fue un calco exacto del desarrollo del segundo set.



Zverev seguía intratable y arrancó la tercera manga en modo demoledor con un 3-0 y dos rotura de servicio a su favor. El alemán se tomó un respiro y concedió en blanco su servicio a continuación.



En el cuarto juego el número dos español tuvo varias opciones para reducir a 3-2 su desventaja, pero tras un disputado juego de nuevo Zverev se impuso al servicio español para poner el 4-1 en el marcador y dejar el partido visto para sentencia.



Con 1-0 a favor de Alemania, el número español Rafael Nadal jugará continuación frente al dos alemán, Philipp Kohlschreiber.