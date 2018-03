Carreño y Verdasco se citan en el Abierto de Miami

Tenis

EFE.

El Abierto de tenis de Miami tendrá en octavos un duelo español, entre Pablo Carreño y Fernando Verdasco, que eliminó este lunes a Thanasi Kokkinakis, verdugo de Roger Federer, mientras que David Ferrer y Garbiñe Muguruza se despidieron definitivamente de Cayo Vizcaíno.



La segunda semana del torneo se inició con el objetivo de no perder su atractivo, y tuvo como primer reclamo averiguar si el joven australiano Thanasi Kokkinakis prolongaría su camino tras haber eliminado en segunda ronda al número uno del mundo.



Verdasco frustró su sueño, y aunque empezó perdiendo el primer set, remontó ante un Kokkinakis con el que tuvo un acalorado choque, no sólo a causa del abrasador sol de Florida.



Y es que en pleno partido, el español pidió la expulsión de un espectador que le estaba molestando y que resultó ser el padre del tenista australiano, una polémica que se extendió a Twitter, donde Nick Kyrgios dijo que el madrileño debía estar "frustrado" por sus derrotas ante australianos.



Verdasco lamentó tras el partido sus malas sensaciones durante el inicio de éste, que acabó con un resultado de 3-6, 6-4 y 7-6(4), y confesó haber cometido fallos "muy tontos", por lo que en su próximo duelo contra Pablo Carreño espera ser "más estable de principio a fin del partido".



Por su parte, Carreño, número 19 del mundo, confirmó su buen estado de forma y derrotó al estadounidense Steve Johnson por un doble 6-4, en un encuentro en el que se sintió "muy cómodo" y en el que volvió a demostrar que está jugando a un nivel "muy alto durante todo el partido", especialmente en los torneos "grandes".



David Ferrer no pudo sumarse a la lista de españoles en octavos, y aunque empezó muy fuerte ante el alemán Alexander Zverev (5), éste le acabó venciendo por 2-6, 6-2 y 6-4.



No obstante, el alicantino, finalista en Cayo Vizcaíno en 2013, se mostró muy combativo ante el joven germano, que se medirá en octavos de final con Kyrgios, que superó con contundencia al italiano Fabio Fognini (6-3 y 6-3).



También lograron acceder a octavos el canadiense Denis Shapovalov, de 18 años y número 46 del ránking ATP, que eliminó al cabeza de serie número 11 en Miami, el estadounidense Sam Querrey, y que se enfrentará contra el croata Borna Coric, que superó a Jack Sock en un partido que se suspendió temporalmente por la lluvia.



El sudafricano Kevin Anderson, número 8 del mundo, que tuvo que remontar un set en contra para deshacerse del ruso Karen Khachanov, se las verá con el checo Tomas Berdych.