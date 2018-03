Zverev elimina a un combativo Ferrer en octavos de Miami

Tenis

Lunes 26| 10:08 pm





Comenzó mandando el español, que se mostró firme con sus juegos en el primer set, a pesar de que pecó de un porcentaje de primeros servicios del 48 % a lo largo del partido, por 64 % de su rival.



A pesar de ello, Ferrer impuso su ritmo al semifinalista en Acapulco con cada golpe e incluso no dudó en subir a la red para presionar aún más si cabe a su rival, que además estaba muy incómodo mientras el español se movía cómodo, tanto a la defensiva como al ataque.



Con este panorama, el alicantino le rompió el saque al germano en el segundo y octavo juegos y se apuntó la primera manga.



El alemán, cinco de la ATP, ya había ganado este año a Ferrer. Fue en la primera ronda del torneo de Rotterdam (Holanda) por 6-4 y 6-3, aunque los dos choques previos fueron para el español, en 2016 y 2014, cuando el tenista alemán era apenas una promesa.



Pero el español indicó antes del choque que del partido de Rotterdam no se pueden extraer muchas conclusiones porque era bajo techo y en esas condiciones el alemán "se acopla mucho mejor a la pista".



En Miami, la idea era que el germano no llevase el ritmo del partido y en el primer set lo consiguió, pero Zverev despertó en el segundo.



El de Hamburgo quebró el saque a Ferrer en la reanudación, pero el de Javea recuperó inmediatamente, aunque posteriormente perdió de nuevo su servicio.



Ahora Zverev era el que ganaba con comodidad sus servicios y el español el que sufría con los suyos, tanto es así que en el séptimo fue víctima de otro "break" que dejaba el set sentenciado (5-2 a favor del alemán).



Y mal empezó también el set definitivo para los intereses del valenciano, con una nueva rotura a favor del cinco mundial, que en esta ocasión sí confirmó (2-0).



Pero entonces el finalista en esta misma pista central de Cayo Vizcaíno en 2013 no estaba dispuesto a entregar tan fácil un choque en el que los puntos comenzaron a estirarse sobremanera, con unos intercambios de golpes que son territorio propicio para el español.



Así empató a dos el alicantino, que tuvo que salvar una bola de "break" en el siguiente juego.



Poco más tarde, con 4-4 en el marcador, un inoportuno error no forzado en una volea y una doble falta dio al alemán la ventaja necesaria para cerrar el partido con su saque (6-4).



En octavos, Zverev se enfrentará al australiano Nick Kyrgios, decimoséptimo cabeza de serie, que ganó este lunes por un doble 6-3 al italiano Fabio Fognini (15).



El germano se ha enfrentado en cinco ocasiones con Kyrgios, con tres victorias para el australiano, la última de las cuales fue este año en la eliminatoria de la Copa Davis entre sus países.



El año pasado protagonizaron un eléctrico partido en los cuartos de final en Miami en el que volvió a ganar Kyrgios por 6-4, 6-7(9) y 6-3. EFE