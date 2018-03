Schwartzman se deshace del chileno Jarry y accede a tercera ronda en Miami

Tenis

EFE

El argentino Diego Schwartzman accedió a tercera ronda del Masters 1.000 de Miami al derrotar este viernes al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-1 en una antesala del partido que disputarán en abril próximo en la repesca de la Copa Davis.



El 16 del mundo, décimo tercer cabeza de serie en Miami, se llevó el partido al encadenar ocho juegos seguidos desde que Jarry le quebrara el saque en el sexto del primer set (3-3).



Tras eso, el finalista en el Abierto de Brasil, donde perdió con el italiano Fabio Fognini, no supo cómo parar a su rival, que se llevó el primer set y prácticamente el segundo.



Y es que Jarry, de 22 años y 65 del mundo, pecó de exceso de errores no forzados en el primer set -28, por 11 del bonaerense-, lo que limitó notablemente sus opciones de inquietar al pupilo de Juan Ignacio Chela.



Además, no tuvo en el saque el arma que pudiera inclinar el choque a su favor, con un 61 % de primeros servicios convertidos en puntos, por el 50 % de Schwartzman.



Ya en el segundo set, el argentino, cuarta ronda en el Abierto de Australia, donde perdió con el dos del mundo, el español Rafa Nadal, y que viene de caer en segunda ronda en Indian Wells, apenas tuvo que aprovechar el impulso generado tras el primer "break" para ganar.



Hasta este viernes se habían enfrentado en una ocasión, en Río de Janeiro en febrero pasado, donde el bonaerense se alzó con el triunfo por 7-5 y 6-2.



Pero pronto se volverán a ver sobre la pista, porque ambos han sido convocados por los capitanes de sus respectivos países para el clásico de gran rivalidad que comenzará el 6 de abril próximo por la zona americana de la Copa Davis en San Juan (Argentina).



Schwartzman se enfrentará en tercera ronda con el ganador del duelo entre el canadiense Milos Raonic, vigésima cabeza de serie, y el sueco Mikael Ymer. EFE