Del Potro y Federer solo se verían las caras de nuevo en la final de Miami

Tenis

Lunes 19| 5:11 pm





Del Potro, que derrotó al número uno del mundo 6-4, 6-7(8) y 7-6(2) en el torneo del desierto californiano, tendrá un complicado camino hacia su primera final en Miami tras debutar en segunda ronda contra el ganador del partido entre el japonés Yuichi Sugita y el holandés Ribin Haase.



En tercera ronda, el de Tandil, quinto cabeza de serie, podría enfrentarse al rocoso tenista nipón Kei Nishikori, un ex top 10 que está de regreso al circuito tras un largo periodo apartado de las pistas por una lesión, y posteriormente al campeón serbio Novak Djokovis.



En su lado del cuadro aparecen además al búlgaro Grigor Dimitrov, tercero máximo favorito, y el segundo cabeza de serie, el croata marco Cilic.



Federer comenzará su andadura en pos del cuarto título en Miami con un debut en segunda ronda contra un jugador de la ronda previa.



En tercera fase, el suizo se podría enfrentar al español Fernando Verdasco, que espera ya en segunda ronda al ganador del duelo entre su compatriota Guillermo García López y el estadounidense Tennys Sandgreen, y después a Pablo Carreño.



El asturiano, 19 de la ATP, comienza su participación en Miami, donde todavía no ha logrado ganar un partido en cuatro participaciones, ante el uzbeco Denis Istomon o el serbio Miomir Kecmanovic.



El español de mejor ránking tras Indian Wells, más allá del número dos del mundo, Rafael Nadal, que no participa en Miami por lesión, será Roberto Bautista Agut (15), que en segunda ronda tendrá que jugar con el estadounidense Christopher Eubanks o un tenista de la fase previa.



Un puesto más abajo del castellonense en la clasificación ATP aparece el argentino Diego Schwartzman, que jugaría en segunda ronda con su compatriota Federico Delbonis o el chileno Nicolás Jarry.



La terna de españoles la completan los veteranos David Ferrer, que jugará en segunda ronda con el esloveno Aljaz Bedene o el ruso Evgeny Donskoy, y Feliciano López, que podría enfrentarse con el estadounidense Jared Donaldson o el chipriota Marcos Bagdatis.



Por último, el español nacido en Inssbruck (Austria) Nicola Kuhn jugará con un tenista procedente de la fase de cualificación tras recibir una invitación del torneo, que arranca este martes con el cuadro femenino, mientras que para el masculino hay que esperar al miércoles.



El argentino Guido Pella se jugará el pase a segunda contra el ruso Mikhail Youzhny, mientras que sus compatriotas Leonardo Mayer y Nikolas Kicker harán lo propio ante los estadounidenses Donald Young y Frances Tiafoe, respectivamente.



Otro estadounidense, en su caso Steve Johnson, será el rival del dominicano Victor Estrella Burgos, y el argentino Horacio Zeballos se enfrentará al serbio Dusan Lajovic. EFE