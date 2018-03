Naomi Osaka hace historia en Indian Wells

Tenis

Domingo 18| 3:33 pm





EFE



La japonesa Naomi Osaka, de 20 años, consiguió hoy el título más importante de su corta carrera, el trofeo de Indian Wells, torneo Premier Mandatory, al imponerse por un claro 6-3 y 6-2, en 71 minutos, a la rusa Daria Kasatkina.



Es la primera japonesa en la historia que se alza con el título en el desierto californiano. Únicamente Kimiko Date (1996) y Naoko Sawamatsu (1995) llegaron a semifinales previamente.



El choque comenzó con un intercambio de roturas de saque y después, pasados los nervios iniciales, ambas tenistas consolidaron sus servicios hasta que la japonesa se anotó un nuevo "break" en el octavo juego (5-3) que consolidó para anotarse el primer set con un precioso revés cruzado.



En ese momento apareció el entrenador de la rusa, el belga Philippe Dehaes, para animar a su jugadora: "Mete tu personalidad. Se trata de ti misma. ¡Lo vas a hacer! No dejes de creer en ti. ¿Cuántas veces has estado ya en esta situación? Quiere verte de verdad en la pista. Pon tu corazón".



Sin embargo, cayó en saco roto. Osaka mantuvo su intensidad y rompió nuevamente a su rival en dos ocasiones para poner tierra por medio (4-1), exhibiendo un tenis todoterreno lleno de clase y potencia.



A continuación, firmó un juego en blanco (5-1) y se llevó el partido con algo de incertidumbre, ya que durante unos segundos no estaba claro si su bola se había ido más allá de la línea de fondo.



Era la primera vez que dos tenistas llegaban a la final en Indian Wells con menos de 21 años desde que Serena Williams venciera a Clijsters en 2001.



Osaka, que en su camino hasta el título se deshizo de Sharapova, Radwanska, Pliskova y Halep antes de doblegar a Kasatkina, había ganado hasta ahora 1,5 millones de dólares en su carrera, cifra que prácticamente dobla hoy con su triunfo en Indian Wells.