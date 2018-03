Roger Federer suda ante Coric pero se clasifica para la final

Tenis

Sábado 17| 4:50 pm





Con este resultado, Federer arranca la temporada con una marca de 17-0 por vez primera en su carrera.



Su rival será el ganador del choque entre el argentino Juan Martín del Potro y el canadiense Milos Raonic, que se disputará a continuación.



Federer y Coric se medían por segunda vez. La ocasión anterior fue en las semifinales de Dubai (2015), con victoria clara del suizo.



La firmeza del suizo con su saque fue tal que se apuntó tres juegos en blanco en el primer set, pero Coric se mostró firme, y sin amedrentarse un ápice, replicó lanzando cañón tras cañón con su saque. De hecho, el croata dispuso de dos bolas de rotura de saque con el undécimo juego y no las desaprovechó (6-5), de forma que quedaba en sus manos anotarse el primer set.



El joven tenista, con magnífica actitud, no titubeó y se lo agenció con aplomo a pesar del notable nivel exhibido por su rival.



El recital del croata se mantuvo con un nuevo "break" a las primeras de cambio en el segundo set. El vigente campeón en el desierto californiano cometió errores poco habituales, tanto en la red como desde la línea de fondo, mientras que el de Zagreb se iba creciendo según avanzaba el choque (2-0).



Federer parecía tocado. Incluso cuando estuvo a punto de levantarse (0-40 con 2-1), su contrincante neutralizó ese esfuerzo (3-1) y se permitió lujos como globos sobre la línea de fondo para comandar por 4-2.



Pero el suizo no tiró la toalla y dio la vuelta a la situación.



Amarró su servicio y arrancó su primer "break" del partido (le llevó 84 minutos) para igualar las cosas primero (4-4). A continuación, se puso en ventaja (4-5) y no perdonó el primer punto de set de que dispuso.



En la manga final, Coric y Federer intercambiaron roturas de saque (1-1) y lo mismo hicieron en el séptimo y octavo juegos (4-4).



El suizo se anotó el siguiente en blanco, rematándolo con una preciosa dejada con efecto cortado. En el juego final, a Coric le pasaron factura los nervios y aparecieron errores que decantaron el choque.



Federer, vigente campeón, llega así a su cuarta final seguida en Indian Wells (no disputó el torneo en 2016) y la octava de su carrera.



Coric, por su parte, subirá al número 36 del ránking la próxima semana. EFE