Kasatkina remontó ante Venus para avanzar a la gran final

En el circuito femenino, Daria Kasatkina firmó una obra de arte frente a la estadounidense Venus Williams, a la que venció por 4-6, 6-4 y 7-5, en dos horas y 49 minutos.

Kasatkina, que disputaba su primera semifinal en el desierto californiano, se llevó el pulso entre dos tenistas que no habían cedido un solo set durante el campeonato.

Su rival el domingo será la japonesa Naomi Osaka, de 20 años y número 44 del mundo, que se deshizo de la número uno del mundo, la rumana Simona Halep, por 6-3 y 6-0, en 64 minutos.

A Kasatkina le preguntaron en conferencia de prensa qué significa para el tenis femenino que dos tenistas de 20 años disputen la final del torneo.

"Significa que estamos llegando", dijo entre risas. "Muy pronto", añadió la joven, quien no dudó en calificar su victoria frente a Williams como una de las mejores noches de su vida.

Además, para explicar su confianza y dureza mental en momentos clave, no dudó en señalar sus raíces: "Vengo de la fría Rusia".

Para ambas será la final más importante de sus respectivas carreras, aunque Osaka, que posee un sentido del humor muy particular, veía la situación de otra manera pasada.

"¿Cómo me siento? Pues bastante sola porque aquí no queda nadie. Mola, pero a la vez es triste porque no está la gente con la que hablas. Lo bueno es que tengo todo el sushi para mí", señaló pasada ya la medianoche en la sala de prensa.

Y, con una sonrisa en la cara, se marchó explicando que, si tuviera que describir sus sentimientos actuales a través de un "meme", emplearía alguno relacionado con el tema "God's Plan", del cantante Drake./ EFE