Venus Williams y Halep siguen en Indian Wells (+Vídeos)

Venus Williams doblegó a la letona Anastasija Sevastova para colarse a los cuartos de final. La estadounidense de 37 años se impuso por 7-6 (8), 6-4, una noche después de eliminar a su hermana menor Serena, que la había derrotado tres veces seguidas.

“Tuve que recuperarme rápido después de la noche anterior. Cuando le ganas a ella, piensas ‘fue la final’, y luego te das cuenta de que estás apenas en la cuarta ronda”, manifestó Williams.

