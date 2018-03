Las hermanas Williams se verán en Indian Wells

AP

Serena Williams y su hermana Venus ganaron el sábado en el torneo de Indian Wells para dejar la mesa servida para un duelo entre ambas en la tercera ronda en el certamen que se disputa en el desierto californiano.

Serena derrotó 7-6 (5), 7-5 a la holandesa Kiki Bertens (29na preclasificada) en la segunda ronda. Indian Wells es el primer torneo oficial que disputa la dueña de 23 títulos de Grand Slam tras dar a luz a su primera hija. Venus precedió a su hermana menor en el estadio principal y despachó 6-3, 6-4 a la rumana Sorana Cirstea.

Las hermanas reanudarán su vieja rivalidad el lunes. Serena aventaja 17-11 a Venus en el historia y salió victoriosa en sus últimos nueve enfrentamientos, el más reciente en la final del Abierto de Australia el año pasado.

“Obviamente, ojalá fuera cualquier otra persona del cuadro, literalmente cualquiera, pero está bien”, comentó Serena. “Solo hay que salir y ver cómo estoy y hacerlo lo mejor que pueda”.

