Garbiñe Muguruza jugará el torneo de Sídney

Tenis

Miércoles 3| 7:42 pm





La jugadora nacida en Caracas (Venezuela) compartirá cuadro en el Parque Olímpico de la ciudad australiana con la estadounidense Venus Williams, la letona Jelena Ostapenko y la británica Johanna Konta.



"Jugar en Sídney no estaba en los planes de la española pero su temprana eliminación en Brisbane esta semana, donde se retiró por calambres en todo el cuerpo, forzó el cambio de calendario antes de afrontar el Open de Australia, primer Grand Slam del año", informó su equipo de prensa en un comunicado.



"Sólo he jugado en Sídney una vez antes y me gustó mucho el torneo. Esta invitación me da una buena oportunidad de volver a competir y poder jugar algunos partidos buenos antes del Open de Australia. El cuadro es muy duro y no habrá partido fáciles", dijo Muguruza, actual número dos del Mundo. EFE