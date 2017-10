Verdasco queda fuera y Donaldson será el primer rival de Nadal en Shanghái

Tenis

Domingo 8| 4:39 pm





El tenista español Fernando Verdasco cayó este domingo eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, en una primera jornada en la que se conoció que el estadounidense Jared Donaldson será el primer rival del número uno del tenis mundial, Rafael Nadal.



Donaldson venció este domingo al uruguayo Pablo Cuevas por 6-7(7-9), 6-4, 6-4 y será por tanto el primer contrincante de uno de los grandes favoritos para ganar el torneo, un partido que previsiblemente se jugará el próximo martes.



"Sí, he oído hablar de él y lo he visto en un par de torneos. No sé mucho de él. He oído que tiene un gran golpe de derecha, rápido, y es zurdo", bromeó el estadounidense, número 56 del mundo según el ránking de la ATP, sobre su rival a batir.



Precisamente esta tarde, en la capital china, Nadal logró su sexto título del año y el número 75 de su carrera, el Abierto de China, tras batir 6-2 y 6-1 en la final al australiano Nick Kyrgios.



No fue una buena jornada sin embargo para el también español Fernando Verdasco, quien perdió ante el italiano Fabio Fognini (26) en su debut y quedó eliminado en la primera ronda, lo mismo que le sucedió en Pekín hace unos días.



El español, número 41 del mundo en el ránking de la ATP, consiguió ganar el primer set de forma cómoda pero desaprovechó su ventaja y acabó perdiendo los dos restantes ante Fognini (2-6, 6-4 y 6-2), para ceder en una hora y 31 minutos.



El italiano pasa así a la siguiente ronda, donde se enfrentará con el francés Lucas Pouille, quien logró vencer hoy con contundencia al ruso Daniil Medvedev, 6-4 y 6-2.



De los otros españoles participantes, mañana lunes debutarán Feliciano López (34) contra el croata Ivo Karlovic (49), Roberto Bautista Agut (13) contra el coreano Hyeon Chung (64) y Albert Ramos-Vinolas (25) contra el portugués Joao Sousa (58).

Fuente: EFE.