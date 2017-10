Nadal: "Jamás soñé con volver a ganar aquí doce años después"

Tenis

Domingo 8| 10:01 am





El español Rafael Nadal señaló este domingo tras hacerse por segunda vez el título en Pekín que jamás habría soñado en ganar el torneo por segunda vez doce años después.



"Cuando gané en 2005 nunca podría soñar en ganar aquí de nuevo doce años después", dijo el campeón español tras obtener el sexto título esta temporada, y calificar su triunfo ante el australiano Nick Kyrgios como "una gran victoria".



"Me ganaste en Cincinnati" le recordó Nadal a Kyrgios en la entrega de trofeos, "te felicito por tu gran semana aquí y hay que decir que tienes un gran futuro". añadió sobre su rival.



Kyrgios aceptó la derrota con deportividad y elogió a Nadal. "Lo que has hecho es increíble, ganando el US Open y volviendo a ser el número uno del mundo, bienvenido de vuelta a casa", señaló el australiano. EFE.