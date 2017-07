Roger Federer se cita con Cilic en la final de Wimbledon

Tenis

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Roger Federer no tiene parangón y si de Wimbledon se trata la diferencia con el resto parece alagarse. El helvético se metió en la final del tercer Grand Slam del año al vencer en tres duros sets a Tomas Berdych, con pizarra de 7-6(4), 7-6(4) y 6-4, en dos horas y 22 minutos.

La hierba de la pista central del All England es como un patio de recreo para Federer. Aunque en esta ocasión se le complicó un poco ante Berdych, al final se impuso toda la calidad que atesora, que hace poco lo hizo ganar nuevamente el Abierto de Australia y ahora lo lleva al duelo en el que luchará por su octava corona en Wimbledon.

El primer capítulo del partido estuvo increíble y solo el tie-break logró decantar las cosas del lado del suizo, que sacó la magia cuando más lo necesitaba. Cada punto se luchaba con ahínco y si el checo no cedía un ápice con su fuerte saque, el suizo no daba un paso atrás con su juego de estilo cirujano, dando puntadas donde y cuando debía.

En el quinto game Federer dio un paso al frente al quebrar el saque del checo; sin embargo, en un desliz del helvético mezclado con el acierto de Berdych le permitió recuperar el quiebre y poner las cosas 4-4. Desde allí la igualdad sería máxima y en el desempate Berdych siguió aumentando su cuenta de errores no forzados lo que le dio el parcial a Federer.

La segunda manga no bajó en revoluciones y ambos tenistas se mantuvieron firmes en su deseo de alcanzar la final. El checo continuaba imponiendo su potente golpeo en el saque y en este set sus subidas a la red estaban dando mejores resultados; mientras que Federer seguía dando golpes precisos, jugando bien desde el fondo y haciendo correr mucho a su rival.

Ambos tuvieron un pequeño momento de titubeo, Berdych en el tercer game y Federer en el octavo, no obstante lograron resolver la situación. El tie-break volvería a hacer aparición y si en el primero suizo hizo magia en el segundo montó todo un espectáculo, porque con tiros milimétricos, con su volea y su revés de derecha, hicieron estragos al checo, al punto de que la cuenta llego a 5-1. Después Berdych se hizo presa de un nuevo error para dejarle en bandeja otro set a Roger.

Federer tiene la habilidad particular de hacer de hacer sencillo lo difícil, que al verlo jugar tenis muchas puedan pensar que no hay dificultad alguna, allí radica su encanto. En el tercer capítulo hizo gala de toda su calase; poniendo pelotas donde no llegaban ni tres Berdych juntos y aprovechando cada rendija que dejaba su rival para conseguir puntos.

Un solo quiebre en el quinto game bastó para que “Su Majestad” se llevara el set, luego como todo un maestro zanjó el partido con su saque para arribar a una nueva final de Grand Slam.

Con 35 años pocos esperaban ver a Roger Federer dando pelea en lo más alto del tenis, pero el suizo está allí en su segunda final de un grande en este 2017 y la decimoprimera en el grande inglés. El domingo, el césped sagrado de la pista central del All England lo espera, junto con Cilic, para dirimir si puede continuar agrandando su propia leyenda.