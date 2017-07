Federer impone su ley en el césped de Wimbledon

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Roger Federer vuelve a las semifinales del césped sagrado de Wimbledon al derrotar en tres sets, por 6-4, 6-2 y 7-6 (7-4), a un Milos Raonic irregular que aunque supo despertar en ese último capítulo nada pudo hacer para cambiar el rumbo de un duelo que ya tenía un sello helvético.

Al hablar de Wimbledon uno de los sinónimos que ya deberían estar aprobados debería ser Roger Federer. El tenista suizo es un verdadero maestro en el césped y una vez más enseñó en la pista central del All England contra un Raonic al que prácticamente arrolló en los dos primeros sets.

Raonic empezó fuerte, dando muestra de su estupendo y potente saque; sin embargo, rápidamente Federer encontró el truco y a partir de allí todo fue a pedir de boca para “Su Majestad”.

El revés caía donde quería y manejó a su antojo a un Raonic que intentó desde el fondo, acercándose a la malla o la desesperada, pero Federer parecía que sabía cada paso que daría por adelantado. Los dos primeros set fueron a la altura de su leyenda: en 33 y 26 minutos respectivamente, ya estaban terminados.

