Kerber se enfrentará a Muguruza en octavos

Sábado 8| 11:27 am





La alemana Angelique Kerber superó con muchos problemas a la estadounidense Shelby Rogers por 4-6, 7-6 (2) 6 y 6-4, remontando un 4-2 adverso en el segundo set, y se enfrentará con Garbiñe Muguruza en los octavos de final de Wimbledon, sabiendo que la española la ha derrotado cuatro veces seguidas en el 2015.

La germana, finalista el pasado año, se agarró a todo su arsenal para superar a su rival, 70 del mundo, porque en cada partido está en juego su puesto en la cima de la lista WTA.

Kerber se impuso en dos horas y 17 minutos con solo 14 errores no forzados para alcanzar la cuarta ronda por tercera vez en cuatro años. Rogers sumó 48 golpes ganadores pero cedió 47 puntos sin riesgo.

Antes, Garbiñe Muguruza, décimo cuarta favorita, aseguró su presencia en la segunda semana de Wimbledon al vencer a la rumana Sorana Cirstea, 63 del mundo, por 6-2 y 6-2, en 70 minutos, con solo diez errores no forzados y sin ceder una sola vez su saque.

"Sé que puedo hacer daño a un montón de jugadoras", dijo Garbiñe que ha vencido a Kerber en los cuatro últimos enfrentamientos, los cuatro en el 2015: Roland Garros, Wimbledon, Wuhan (China) y Masters de Singapur, ganando la germana en Indian Wells (2013), Stanford (2014) y Sydney (2015).

"Hace mucho que no juego contra ella y lo estoy esperando. Me encantan partidos de ese tipo", dijo Muguruza. "¿La clave?, creo que cuando juegas contra los jugadores de arriba lo primero de todo es que tienes que ofrecer tu mejor nivel. Debes encontrarlo, buenos tiros, buen servicio. Si no juegas bien, no hay oportunidad", añadió. EFE.