Sharapova enfrentará a Bouchard, quien la llamó tramposa

Domingo 7| 11:30 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Este lunes en la segunda ronda del Mutua Madrid Open se enfrentarán la rusa María Sharapova y la canadiense Eugene Bouchard, quien la llamó tramposa luego de que “Masha” fuera suspendida por 15 meses tras dar positivo en Meldonium, suspensión que ya cumplió.

Bouchard había dicho hace unos días en una televisora de Turquía que no cree que sea correcto que Sharapova juegue “ella es una tramposa y no creo que a nadie así en ningún deporte se le deba competir de nuevo. Esto es injusto para las otras jugadoras”.

Así mismo, la respuesta de Sharapova fue contundente. La rusa dijo este domingo tras derrotar a Mirjana Lucic-Baroni “no tengo nada que decir, estoy por encima de eso”.

“Ya respondí a sus comentarios la semana pasada. He estado en boca de todo el mundo desde que era una jovencita y he oído montones de cosas sobre mí, pero mi tenis habla por mí”, soltó la ex número uno del mundo.

Bouchard se une a Angelique Kerber, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki y Agnieszka Radwanska en el grupo de tenistas que se sienten ofendidas por el regreso de Sharapova.