Del Potro abandona el Estoril Open por el fallecimiento de su abuelo

El tenista argentino Juan Martín del Potro, quinto cabeza de serie del Abierto de Estoril, abandonó hoy el torneo debido al fallecimiento de su abuelo, según confirmaron los organizadores.



En un breve mensaje publicado en el perfil oficial de Twitter del Abierto de Estoril, los organizadores informaron del abandono de Del Potro, que el martes se había clasificado para la segunda ronda tras vencer al japonés Yuichi Sugita en dos sets.



En la segunda ronda, Del Potro (33º del ránking mundial ATP y vencedor en Estoril en 2011 y 2012) tendría que enfrentarse al estadounidense Ryan Harrison. EFE.

