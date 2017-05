Muguruza: "Siempre me pongo muy nerviosa en el Madrid Open"

Tenis

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que participará en el próximo Mutua Madrid Open, del 5 al 14 de mayo, afirmó esta mañana que quiere "estar en las rondas finales" esta vez, y que "siempre" se pone "muy nerviosa" en este torneo.



"Espero estar en las rondas finales y poder disfrutar del torneo porque siempre me pongo muy nerviosa y estoy un poco agarrotada", declaró Muguruza a los medios de comunicación tras participar en la charla 'Valores de futuro', organizada por el banco BBVA esta mañana en Madrid.



La actual número 6 del ránking mundial de la WTA pudo entrenar ayer en la pista número 2 de la Caja Mágica, a la que le costó "adaptarse", ya que "las condiciones son diferentes".



La tenista española llega al Mutua Madrid Open tras caer eliminada en los octavos de final del trofeo de Stuttgart ante la estonia Anett Kontaveit, 73 del mundo.



"Estoy muy contenta de estar aquí, me encanta el Masters 1000 de Madrid y para nosotras es una competición muy importante", dijo Muguruza.



Sobre sus rivales a batir en el torneo que comienza mañana, la ganadora del Roland Garros 2016 destacó a sus acompañantes dentro del Top-10 del ránking WTA y también se acordó de la rusa María Sharapova, que ha regresado a la competición tras cumplir una sanción de quince meses por dar positivo en un control antidopaje.



"La han echado de menos sus fans y el circuito. Ahora está jugando muy bien, es una rival más a tener en cuenta y una de las mejores tenistas ante las que he competido", concluyó la tenista española. EFE