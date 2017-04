Nadal consigue su décima semifinal en Barcelona

Tenis

El español Rafael Nadal, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se clasificó por décima vez para las semifinales del torneo, tras derrotar al coreano Hyeon Chung, por 7-6 y 6-2, en una hora y 44 minutos de juego.



Nadal reconoció en la víspera que no conocía a Chung y que tendría que ver algún vídeo de él, un jugador al que nunca se había enfrentado y que, a sus 20 años, ocupa el puesto 94 en el ránking mundial.



El español, que había empezado como un tiro en las rondas procedentes, pareció salir a verlas venir, como si antes de ofrecer todo su repertorio de golpes quisiera comprobar de lo que su rival era capaz.



Y Chung, que el pasado fin de semana disputaba la fase previa y que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo, no defraudó.



El jueves eliminó con autoridad a uno de los jóvenes talentos del circuito, el alemán Alexander Zverev, y hoy exhibía un tenis sin fisuras ante el nueve veces campeón de Roland Garros, que necesitó jugar un partido de menos a más.



Nadal tuvo que emplearse a fondo y necesitó 63 minutos para llevarse el primer set, gracias a un tie-break' casi inmaculado (7-1) en el que su derecha corrió como en sus mejores tiempos.



Pero hasta llegar al desempate, tuvo que sudar de verdad. Chung le rompió el saque en el tercer juego y Nadal lo recuperó en el sexto, pero necesitó salvar una nueva bola de rotura, con 5-5 en el marcador, para no complicarse el primer parcial.



El quinto jugador del ránking mundial acababa de comprobar cómo Chung no estaba dispuesto a dar ninguna concesión. El coreano había fallado muy poco en el primer set, había sacado bien y se había defendido con solidez desde el fondo de la pista.



Así que Nadal, ya avisado, aceleró hacia la victoria en la segunda manga. Rompió el saque a Chung a las primeras de cambio y se colocó 2-0. El coreano empezó a dudar y a tomar malas elecciones y Nadal repitió rotura en el quinto juego para cerrar el partido con el 6-2 final.



Su rival en semifinales saldrá del último duelo de la jornada, que librarán el ruso Karen Khachanov y el argentino Horacio Zeballos. EFE