Thiem: "El plan era sacar a Sugita de su zona de confort"

Tenis

Viernes 28| 10:14 am





El tenista austríaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha explicado que su plan para vencer al japonés Yuichi Sugita, en cuartos de final (6-1 y 6-2), ha consistido en sacarlo de su "zona de confort".

"Sugita venía de ganar tres partidos y jugar a un gran nivel. Para que no se sintiera cómodo, le he jugado con golpes cortados y liftados. Además, las condiciones de la pista me han favorecido", ha asegurado en rueda de prensa.

Thiem se ha mostrado satisfecho por su actuación en el día de hoy, ya que admite que siempre le cuesta empezar los torneos: "Probablemente ha sido mi mejor partido de la semana. He estado muy concentrado desde el primer punto".

El austríaco ya espera en semifinales al ganador del encuentro entre el número uno mundial, el escocés Andy Murray, y el español Albert Ramos, un duelo que califica como "emocionante", independientemente del vencedor.

"Albert está jugando probablemente el mejor tenis de su carrera y Andy siempre juega bien, así que será interesante", afirma Thiem, que reconoce que tiene "ganas" de disputar la semifinal de mañana.

El austríaco, número 9 en el ránking ATP, ha manifestado que aun tiene que acostumbrarse a formar parte de las diez mejores raquetas del planeta: "Ahora la mayoría de tenistas quieren ganarme a mí y no al revés"./ EFE