Bouchard: Sharapova debería ser sancionada de por vida

Eugenie Bouchard cree que Maria Sharapova debería ser sancionada de por vida.

La tenista canadiense, finalista de Wimbledon en 2014 y quien llegó a escalar al quinto puesto del ranking mundial, catalogó a Sharapova como una tramposa, luego del regreso de la rusa a las canchas después de una suspensión de 15 meses por utilizar la sustancia prohibida meldonio.

Varias jugadoras han criticado la decisión de algunos torneos de otorgar invitaciones de wild card a la tenista rusa.

“No creo que sea lo correcto”, dijo Bouchard, quien ahora ocupa el puesto 59 del ranking y compite esta semana en el torneo de Estambul. “Ella es una tramposa, así que creo que ningún tramposo debería poder volver a jugar su deporte. Es injusto para las otras jugadoras que hacen las cosas bien y son sinceras”.

Sharapova volvió a jugar el miércoles, y ganó sus dos primeros partidos en el torneo de Stuttgart. Además, tiene invitaciones de wild card para los torneos de Madrid y Roma.

Algunas jugadoras han argumentado que Sharapova tendría que disputar la entrada al cuadro principal de los torneos a través de la fase preliminar.

Bouchard fue incluso más crítica, y la emprendió contra la WTA por permitir que volviera a jugar.

“Creo que la WTA envía un mensaje equivocado a los jóvenes: ‘hagan trampa y les daremos la bienvenida con los brazos abiertos’”, afirmó en una entrevista con el canal turco TRT World. “No creo que sea lo correcto”.

Después de avanzar a los cuartos de final del torneo de Stuttgart el jueves, Sharapova dijo que no iba a reaccionar a los comentarios de Bouchard.

“No me voy a rebajar, no tengo que comentar al respecto”, dijo la rusa.

En la víspera, Sharapova aseguró que no le molestan las críticas de otras tenistas a las condiciones de su regreso.

“No puedo controlar lo que dice la gente”, expresó. “Lo único que puedo controlar son mis acciones, y así es que me voy a expresar. Siempre he respaldado mis palabras con hechos, y lo he logrado ganando cinco títulos de Grand Slam y siendo número uno del mundo”.

AP