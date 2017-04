Ferrer sigue con su 'via crucis' y cae en debut ante Anderson

Tenis

El español David Ferrer, decimotercer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha perdido de forma clara (6-3 y 6-4), en su debut en el torneo ante el sudafricano Kevin Anderson.



Ferrer, cuatro veces finalista solo aguantó una hora y seis minutos en la pista central del RCT Barcelona-1899, ahora rebautizada como pista Rafa Nadal.



El alicantino perdió su saque a las primeras de cambio y, aunque luego devolvió a Anderson la rotura, volvió a cederlo en el tercero.



El sudafricano, uno de esos jugadores que no da ritmo, no dejó que Ferrer entrara nunca en el partido, y una nueva rotura en el segundo set le bastó para llevarse también la segunda manga, que cerró ganando su servicio en blanco y tras ejecutar un último punto directo de saque.



El ex 'top-ten' español, que a sus 35 años ha descendido hasta el número 32 del ránking mundial, sigue con su 'via crucis' esta temporada, en la que, lastrado por sus problemas físicos, solo ha ganado tres partidos y ha caído en su debut en un torneo en siete ocasiones.



Aún menos victorias -solo dos- había sumado hasta hoy Anderson, 66 de la ATP, y que puede verse más adelante las caras con el nueve veces campeón del torneo, el español Rafael Nadal, en octavos de final.

EFE