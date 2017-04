Halep y Cornet se suman a coro contra wild card de Sharapova

Tenis

En la víspera del primer partido de Maria Sharapova desde que fue suspendida por dopaje, el debate continuaba el martes sobre la invitación de wild card de la tenista rusa para disputar el torneo de Stuttgart.

Simona Halep y Alize Cornet se sumaron a un coro de voces que criticaron a los organizadores del torneo por ofrecer a Sharapova un puesto en el cuadro principal.

"Para los niños, para los tenistas jóvenes, no está bien beneficiar con un wild card a una jugadora que fue sancionada por dopaje", dijo Halep, la quinta del ranking mundial. "No se trata de Maria Sharapova, se trata de todos los jugadores que se han dopado".

"No puedo respaldar lo que hizo el director del torneo, pero tampoco puedo juzgarlo", agregó Halep, la cuarta preclasificada y quien debuta en segunda ronda contra Barbora Strycova.

Cornet fue más crítica en comentarios al diario francés L'Equipe.

"En términos generales, me parece vergonzoso que la WTA esté promocionando a una jugadora que arrojó positivo (en control antidopaje). Es normal que la gente hable de ella, es una tremenda campeona, pero de ahí a promocionar de esta manera su regreso... me parece injusto", dijo la francesa, 41ra del ranking.

La suspensión de Sharapova por utilizar la droga prohibida meldonio termina el miércoles. La rusa, ganadora de cinco títulos de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, tiene programado jugar contra Roberta Vinci en un partido de primera ronda. Sharapova ha ganado el torneo de Stuttgart en tres ocasiones.

El lunes, Vinci, Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska y Angelique Kerber criticaron que se otorguen invitaciones de wild cards a tenistas que regresan a la cancha tras suspensiones por dopaje.

Kerber y Radwanska también juegan en Stuttgart y podrían toparse con Sharapova en la segunda ronda. Cibulkova se retiró por una lesión de muñeca.

Sharapova también recibió invitaciones para competir en Madrid y Roma en mayo, aunque los organizadores del Abierto de Francia no han decidido si la invitan.

"Espero que el presidente (de la federación francesa de tenis) Bernard Guidicelli sea consecuente con lo que dijo inicialmente, y no le ofrezca un wild card para Roland Garros", dijo Cornet.

A pesar de la oposición generalizada a su invitación, Sharapova sí recibió algo de respaldo el martes.

Karolina Pliskova indicó que el tenis necesita jugadoras como la rusa, ahora más que nunca que Serena Williams anunció su embarazo y no jugará al menos hasta el próximo año.

"Sin duda que es importante para este torneo, no solo para Stuttgart, sino que para todos los torneos siguientes", dijo la checa, segunda preclasificada. "Es muy bueno para el torneo. Obviamente Serena estará inactiva por un tiempo, y el tenis necesita a una estrella como (Sharapova), así que no me opongo".

AP