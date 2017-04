Murray: "No pienso en el ránking cuando estoy en la pista"

Tenis

El tenista escocés y número uno mundial, Andy Murray, ha asegurado que, a pesar de sus inesperadas derrotas de las últimas semanas, no piensa en su posición en el ránking ATP mientras está en la pista.



"Cuando estás jugando no puedes pensar en esas cosas. No lo hago siendo el número uno, ni lo hacía cuando era el 3 o el 4", ha explicado el tenista en el RCT Barcelona, donde esta semana se disputa el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.



Murray, que aceptó la invitación para participar en el torneo barcelonés hace pocos días, no llega en su mejor momento de forma después de haber perdido en segunda ronda de Indian Wells ante el canadiense Vasek Pospisil (6-4, 7-6) y en octavos de final de Montecarlo ante el mataronense Albert Ramos (2-6, 6-2 y 7-5).



El escocés iniciará su andadura en el Godó en segunda ronda, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre el austríaco Bernard Tomic y el alemán Dustin Brown y se podría encontrar con Ramos en unos hipotéticos cuartos de final, y con Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie, en una hipotética semifinal.



El número uno mundial se siente motivado para disputar la victoria en la competición, en la que considera que participan "los mejores jugadores sobre tierra batida" y que será "un buen ensayo" de cara a Roland Garros, el torneo insignia de esta superficie que empieza en cinco semanas.



Murray ha recordado con nostalgia que los dos años en los que vivió en Barcelona fueron los mejores de su vida. "Lo hablaba con mi equipo hace unos días. Me acerco a los 30 años, mi suegro cumplirá 60 y mi entrenador acaba de cumplir 40 y hablábamos de qué años disfrutamos más. A mí me encantaron esos años, porque era mi primera vez fuera de casa, pero era también la primera vez que tenía libertad", ha recordado.



El tenista está confiado sobre sus opciones en tierra batida, ya que cree que es mucho mejor jugador en esta superficie "ahora que hace cinco años".



"Nunca ganaba grandes torneos de tierra ni podía vencer a los mejores tenistas en tierra. Pero en los últimos años he conseguido algunas grandes victorias", apuntó.



Sobre su lesión en el codo, que le ha impedido mostrar su mejor tenis esta temporada, Murray ha asegurado que se siente "bien" y que espera estar "al cien por cien" para finales de semana: "a pesar de la lesión he podido entrenar, aunque no podía practicar el saque los primeros días", ha explicado.



Murray ha reconocido que sintió "mucha presión física y mental" a finales de la temporada pasada por mantener la primera plaza en el ránking mundial, pero ahora está más tranquilo. "No es fácil mantenerte arriba, pero lo intentaré", ha dicho.



El tenista ha destacado el buen inicio de temporada que han tenido Roger Federer y Rafa Nadal. "Fue emocionante ver que vuelven a jugar bien desde principios de año. Han sido años duros para ellos por sus lesiones. Ahora tengo muchas ganas de ver cómo juegan lo que resta de año", ha explicado.



Aunque el suizo no disputará torneo alguno en tierra batida, Murray cree que sí estará en Roland Garros por el amor que tiene al tenis.



"Tal vez se arriesga sin jugar en tierra batida, pero todo depende de su motivación. Le encanta jugar a tenis y le encantan los Grand Slams. Si quiere jugar Roland Garros para disfrutarlo y pasarlo bien y ver qué tal lo hace, ¿por qué no? Para él, ganar todos los torneos ya no lo es todo", ha afirmado.



Respecto al futuro, el escocés tiene claro los dos hombres que pueden llegar a dominar el tenis mundial: el alemán Mischa Zverev y, especialmente, el australiano Nick Kyrgios.



"Kyrgios parece estar jugando mucho mejor y estar más concentrado. Tiene mucho talento y juega bien en todas las superficies, que es muy importante. Además, ha conseguido grandes victorias últimamente", ha sentenciado. EFE